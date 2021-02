Alvino: “Critiche eccessive, dimenticate che si gioca sui 180 minuti”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. “Ci sono critiche eccessive ma stiamo dimenticando secondo me che questa è una partita che si gioca su 180 minuti. Forse qualcuno ha perso di vista l’obiettivo del Napoli reale di ieri, cioè giocare una partita cercando di non prendere gol in un momento di grande difficoltà contro una squadra più in forma e tenendo aperta la porta della qualificazione in vista della gara di ritorno. Ecco io vorrei dare questa lettura allo 0 a 0

Giocare ogni tre giorni è un male perché non recuperi mentalmente e questo non va bene mentre dall’altro lato non hai nemmeno il tempo di ragionare su quello che è successo. Sabato sera c’è il Genoa ed è inutile dire che bisognerebbe fare risultato risultato.

L’obiettivo del Napoli è tornare in Champions League e poi ci sono la Coppa Italia e l’Europa League dove si spera di andare più lontano possibile ma il vero obiettivo del Napoli è la Champions League che passa attraverso il quarto posto. Ballardini ha cambiato registro e la partita di sabato sarà molto complicata”.