“Ho notizia che Victor Osimhen sarà domani in Italia per effettuare tutti gli accertamenti necessari dopo l’infortunio. Difficilissimo, se non addirittura impossibile vederlo domenica sera in campo per Napoli-Milan”. A riferirlo è Carlo Alvino, noto giornalista ed opinionista campano, conduttore di ‘Porompomperoperò’, trasmissione di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa azzurra e in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo.