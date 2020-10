Alvino: “Fabiàn trequartista interessante, lo preferisco a Lobotka. Stadio vuoto vantaggio per il Napoli”

Carlo Alvino, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha analizzato a Radio Kiss Kiss il match di stasera contro la Real Sociedad, test probante in vista del futuro: “Fabián Ruiz trequartista? Sono molto curioso, già ieri in conferenza stampa era ventilata questa ipotesi, poi è uscito fuori anche il nome di Lobotka per ricoprire quel ruolo. Ad esser sinceri mi pare che lo spagnolo abbia le caratteristiche, il piede e le movenze più adatte per ricoprire quel ruolo in un gara fondamentale come quella contro la Real Sociedad, quasi da dentro fuori. Credo che non sia il momento di fare esperimenti, bisogna andare sul sicuro. In ogni caso, la curiosità è tanta nel vedere Fabián in una parte di campo in cui di solito non opera

Anche la Real Sociedad gioca con un propositivo 4-2-3-1: sarà una belissima partita? Quando due squadre si mettono in campo a specchio vince quella che nei duelli individuali ha la meglio. Inoltre gli spagnoli stanno giocando bene, sono sull’onda dell’entusiasmo per l’ottima partenza del campionato, vorranno fare bene. Il vantaggio del Napoli è rappresentato dallo stadio chiuso, di solito è una bolgia. Il Napoli comunque non potrà perdere, dovrà fare un partitone. Mi piacerebbe vedere il Napoli che ha schiacciato il Genoa e l’Atalanta e non quello della partita con l’AZ e della prima mezz’ora contro il Benevento”.