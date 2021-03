Alvino: “Il Napoli ha ritrovato compattezza, si è isolato dal chiacchiericcio esterno”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“In casa Napoli non si pensa al prossimo allenatore, c’è solo la voglia di raggiungere la Champions League. Serve un tutt’uno tra De Laurentiis, Giuntoli, Gattuso, calciatori e ambienti. Per questo il presidente sta provando a dare un segnale in questo senso. Il silenzio interrotto di De Laurentiis è il segnale più importante, è soddisfatto dai risultati. C’è ritrovata compattezza in casa Napoli. La squadra vuole isolarsi dal chiacchiericcio esterno”.