Alvino: “Legali del Napoli al lavoro per evitare le convocazioni in Nazionale”

Il Napoli cerca di evitare ogni rischio di contagio dei propri tesserati, queste le ultime riferite dal giornalista Carlo Alvino tramite Twitter: “Aumentano i contagi da Covid e cresce l’inquietudine in casa Napoli in vista della prossima sosta per le nazionali, in programma il 15 novembre. I consulenti legali del club sono da giorni al lavoro per cercare di evitare le convocazioni dei tesserati azzurri. Stante la preoccupante situazione sanitaria, per il club è assolutamente necessario evitare che i calciatori possano aggregarsi alle rispettive nazionali, così da evitare altri rischi di contagio”