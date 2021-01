Alvino: “L’hastag #Gattusoout nuoce al Napoli. Il tecnico deve solo superare il momento difficile”

Nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” in onda su Canale 8, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dello sfogo di Gattuso riguardo l’uso spropositato del cellulare da parte dei giocatori. Ecco le sue dichiarazioni:

“Temo sia uno sfogo anche per se stesso. Non è un mistero che sui social, dopo il ko con lo Spezia, è andato in tendenza l’hashtag #Gattusoout. Questa schizofrenia di tanti nella nostra amata città, è il male del calcio e danneggia il Napoli. Un anno fa a furor di popolo si chiedeva l’esonero di Ancelotti, ora non dico sia lo stesso ma c’è un venticello per la testa di Gattuso. Per quanto mi riguarda è un gioco al massacro a cui non ci sto, se cambiamo ogni 12 mesi non c’è un progetto e non c’è futuro. Gattuso è il tecnico giusto, il momento di difficoltà lo dovrà superare tornando a fare semplicemente Gattuso, senza troppe alchimie per togliersi certe etichette”