Alvino: “Nonostante le sconfitte il Napoli è ancora lì. Fiducia a Gattuso? Atto dovuto”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista Carlo Alvino, commentando così la situazione in casa azzurra:

“L’infortunio di Osimhen ha stravolto anche l’idea tattica che era stata pensata da Gattuso. Nonostante le sei sconfitte, il Napoli è ancora lì, attaccato all’obiettivo di inizio stagione. Il segnale positivo arriva solo dalla classifica. Il cammino di alti e bassi ha spento l’entusiasmo su ciò che pensavo della stagione azzurra. La fiducia a Gattuso? E’ un atto dovuto. Il comunicato di ieri fatto dal Napoli è stato un atto dovuto che in effetti intelligentemente ha dirottato l’attenzione solo sul campo. In questo momento c’è da raggiungere obiettivi importanti sul campo come la qualificazione alla doppia semifinale contro l’Atalanta e poi il quarto posto in campionato ma anche con un atteggiamento diverso dei giocatori. Non è solo colpa di Gattuso cosi come non era solo di Ancelotti”.