Alvino: “Playoff? Difendono il merito sportivo, ma bisogna prima fermare gli illeciti di budget”

Carlo Alvino, giornalista, ha commentato su FB la possibilità di introdurre i playoff e i playout nella Serie A: “Ognuno sembra avere la bacchetta magica per risollevare le sorti del calcio italiano. Io al pari di altri non la posseggo. Oggi, dopo anni di silenzio connivente, dove tante volte lo scudetto è stato assegnato e non vinto, è tornato in voga il discorso del playoff. Non c’è dubbio che questa innovazione renderebbe tutto più spettacolare e servirebbe anche a difendere il merito sportivo e a valorizzare il prodotto che avrebbe più appeal. Ma prima di una seria riflessione su play off e play out, per riequilibrare la serie A bisognerebbe impedire a qualche società di ricapitalizzare ogni due/tre anni per centinaia e centinaia di milioni e ad altre di indebitarsi per le stesse cifre nello stesso periodo. Se non si capisce che la differenza “illecita” di budget ammazza la competitività, non si va da nessuna parte. E lo dico da amante del calcio e non da tifoso del Napoli. Qui il tifo non c’entra”.