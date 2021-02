Alvino: “Questa situazione influisce sulle prestazioni dei giocatori. Non è assurdo che ADL possa aver telefonato Sarri”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Queste le sue parole:

“Continuare in questa stucchevole divisione in fazioni, vuol dire perdere di vista l’obiettivo del ritorno in Champions. Se ci perdiamo come ambiente schierandoci, sprechiamo energie inutilmente. Tutto quello che è uscito, è arrivato dall’interno e solo alimentato dall’esterno. Tutto questo influisce sulle prestazioni dei giocatori, che anche se ben pagati sono degli esseri umani. Sarri? De Laurentiis ama continuare i rapporti con chi ha lavorato con lui, anche con chi si è lasciato in malo modo. De Laurentiis è molto impulsivo, ma mette subito da parte i rancori e non mi sembra assurdo che abbia potuto fare una telefonata anche a Sarri. L’allenatore che piace al presidente è quello non ipocrita e che dica le cose in faccia e non sto parlando di Gattuso come il buon Mazzarri che aveva già l’accordo con l’Inter e lo stesso Sarri che ha fatto qualche capatina in Inghilterra mentre era ancora l’allenatore del Napoli. Tra De Laurentiis e Gattuso niente è scontato proprio per le loro personalità. Non sto né con il presidente né con l’allenatore, sto con il Napoli. Passano presidenti e allenatori, quello che resta è la maglia”.