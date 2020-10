Alvino: “Se il Napoli fosse partito per Torino, dopo la positività di Ronaldo, sarebbe stato processato in pubblica piazza”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: “Giudizio su Juve-Napoli di domani? Dopo la positività di Cristiano Ronaldo, al quale faccio un sincero in bocca al lupo di pronta guarigione, la prima cosa che ho pensato e che se il Napoli non avesse obbedito all’Asl e fosse partito per Torino cosa sarebbe accaduto oggi? Sarebbe stato processato in pubblica piazza come il club untore di Ronaldo, per fortuna il Napoli è ligio alla legge, è una società seria. Aspettiamo che domani sia fatta giustizia a 360 gradi e che Juventus-Napoli venga rinviata. Credo che la decisione del Giudice Sportivo sia veramente una decisione importante, aprirà a situazioni diverse a quelle attuali in un senso o nell’altro. Saranno stati giorni difficilissimi per il giudice, ma non ho dubbi che sarà libero da qualsiasi tipo di condizionamento nel decidere per il meglio. Auspico sempre il buon senso che possa mettere intorno ad un tavolo tutti per poter rivedere il protocollo, magari aggiornandolo ogni mese in base ai dati della curva epidemiologica della pandemia. Come per il nuovo dpcm le decisioni prese non devono avere una durata oltre i 30 giorni. Napoli-Atalanta? So per certo che il Napoli si è allenato in maniera straordinaria, gruppo cementato che sta preparando meticolosamente questa partita. Sarà una gara spartiacque, attualmente l’Atalanta è la squadra più forte, il Napoli sa che non può fallire. Non so ancora con quale undici il Napoli scenderà in campo, ma sono certo che il Napoli farà un partitone, perché il lavoro paga”.