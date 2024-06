Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal a Kiss Kiss Napoli:

“Il contratto è sacro, non va messo in discussione. Di Lorenzo è un calciatore incedibile in quanto sotto contratto, la famosa frase post Empoli “siete tutti cedibili” nasce dal tifoso De Laurentiis dopo la delusione.

Non c’è alternativa, il giocatore rimane a Napoli. Se non si dovesse trovare una soluzione il club azzurro potrebbe arrivare anche a mettere il giocatore in tribuna”