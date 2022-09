Amazon, Alciato: “C’è stato uno scambio di messaggi tra Spalletti e Cristiano Ronaldo”

Nonostante le innumerevoli vicende di mercato che lo hanno riguardato, in ultima quella che lo voleva vicinissimo al Napoli, Cristiano Ronaldo alla fine è rimasto a Manchester sponda United. Niente da fare per il portoghese che non ha visto il suo desiderio di cambiare aria essere accontentato.

Ronaldo infatti voleva lasciare il Manchester United in quanto, ormai agli sgoccioli della carriera, voleva avere una delle ultime opportunità di giocare in Champions League. Cosa che lo United non poteva garantirgli. A pesare anche il rapporto non certo idilliaco con il nuovo tecnico ten Hag il quale spesso e volentieri gli preferisce calciatori più giovani.

Il Napoli, che la Champions League la gioca, per alcuni giorni era diventato un’ipotesi molto concreta, la quale però dipendeva da due fattori: il primo il trasferimento in maglia Red Devils, il secondo il contributo da parte dello United di gran parte dell’ingaggio monstre di Ronaldo. Entrambe le condizioni non si sono verificate, quindi Ronaldo alla fine è stato costretto a restare in Inghilterra.

Napoli, il retroscena su Ronaldo: il messaggio mandato a Spalletti

Prima del match di Champions League tra Napoli e Liverpool, il collega di Prime Video Alessandro Alciato ha rivelato un ulteriore retroscena che conferma l’esistenza di una trattativa per portare Cristiano Ronaldo al Napoli.

Stando a quanto riferisce il giornalista Ronaldo, nei concitati ultimi giorni di mercato avrebbe preso contatti con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, chiedendogli se davvero volesse allenarlo. La risposta di Spalletti è stata naturalmente affermativa. Purtroppo per il tecnico la trattativa negli ultimi giorni di mercato non si è concretizzata e quindi Spalletti ha dovuto, almeno per il momento, accantonare questo suon sogno.