Amazon guarda ai diritti tv della Serie A. I dettagli

La questione diritti tv per la Serie A si è fermata, considerando l’emergenza legata al coronavirus. In una delle ultime assemblee di lega, il tema diritti tv non è stato infatti trattato, dando la precedenza alle mosse per limitare i danni per le conseguenze della pandemia. Tuttavia, dietro le quinte la situazione resta in movimento, con nuovi soggetti che potrebbero affacciarsi in Italia.

Come riporta Milano Finanza, in un articolo a firma di Andrea Montanari, anche Amazon starebbe studiando il dossier relativo ai diritti tv della Serie A. Nei prossimo mesi dovrà comunque essere lanciato il bando per la vendita per il triennio 2021/24, anche per non ridursi all’ultimo momento come già avvenuto per l’asta del triennio 2018/21.