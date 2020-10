Amazon pronto a trasmettere la Champions League in Italia

Stando a quanto riporta Radiocor, Amazon è in pole position per trasmettere via streaming in Italia la Champions League dal 2021. Attraverso la propria piattaforma streaming Amazon Prime Video, Jeff Bezos punta ad assicurarsi anche la massima competizione calcistica europea. Dovrebbe trasmettere la migliore partita del mercoledì sera, per un totale di 17 partite a stagione. L’offerta per questo pacchetto è di circa 80 milioni di euro a stagione. Per tutti gli altri pacchetti, invece, si attendono rilanci entro il 15 ottobre. In competizione sono presenti anche Sky, Mediaset e Dazn.