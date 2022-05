Ambrosino: “Espulsione con il Verona? Una leggerezza. Ringrazio Spalletti per le due convocazioni”

Ecco le dichiarazioni Giuseppe Ambrosino rilasciate ai microfoni di ‘Sportitalia’, nel corso della premiazione per i ‘Primavera Best Awards’: “Sono molto contento di questa stagione. Grazie all’aiuto del mister e della squadra siamo riusciti a fare una buona stagione. visto che venire dal campionato di Primavera 2 non era facile. All’inizio della mia carriera ho fatto tanti sacrifici insieme a mio padre e a mia madre. Convocazioni con la prima squadra? Ringrazio anche Spalletti per le due convocazioni di quest’anno in prima squadra. Essere napoletano e giocare con il Napoli è bellissimo. Espulsione contro il Verona? E’ stata una leggerezza, ma sono certo che la squadra farà bene anche senza di me”.