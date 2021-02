Ametrano: “Napoli sfortunato per le tante assenze. La Juve è molto forte in difesa”

Il doppio ex di Napoli e Juve, Raffaele Ametrano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera in vista della sfida di oggi tra le due squadre in programma alle 18:00. Ecco le sue parole:

“Gattuso? Mi dispiace tanto per le critiche perché è un amico, è un uomo che ha valori importanti e nel calcio è difficile trovare personaggi come lui, si prende responsabilità anche se non sono tutte sue. I risultati sappiamo che alla fine sono l’unica cosa che si guarda. Il Napoli è stato sfortunato com gli infortuni e con il Covid, è normale che ne abbia risentito”.

Sulla Juventus: “I bianconeri sono bravi a difendersi bassi fin dai tempi di Allegri e a ripartire con giocatori come Cuadrado e Kulusevski. Adesso si fa molta fatica a far loro gol, sono più attenti. La Juve è tornata quella degli ultimi anni ed è la prima candidata a vincere lo Scudetto”.

Su Chiellini: “È tornato ad essere un baluardo della difesa nonostante gli infortuni e anche i compagni ne traggono benefici. La Juve non a caso è migliorata tantissimo in difesa”.