Giornata di amichevoli per quanto riguarda le nazionali. Il Napoli ha avuto diversi giocatori impegnati, come per esempio Rrahmani ed Elmas. Anche Lobotka è sceso in campo: la sua Slovacchia ha pareggiato 1-1 contro la Bulgaria. In gol Iliev e Benes. Il centrocampista dei partenopei è rimasto in campo fino all’81’.