Amoruso: “Insigne non è mai stato un grande rigorista”

Nicola Amoruso, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a ‘La città nel pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spero, per il bene di tutti, che Insigne trovi l’accordo quanto prima con il Napoli. Se devo essere onesto non ho mai ritenuto Insigne un grande rigorista. Io vado oltre il rigore, vedo Insigne come un grande calciatore che ha una qualità eccelsa e fa la differenza in mezzo al campo. Il Napoli negli ultimi anni è in netta crescita, ma la scelta di Spalletti come tecnico è stata ottima per la crescita della squadra”.