Amoruso: “Juve-Napoli? Spiace non vedere le due squadre al completo”

Nicola Amoruso, doppio ex di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino riguardo il big match tra azzurri e bianconeri: “Spiace sapere che andranno in campo due squadre incomplete, per diversi motivi. Ma bisogna affrontare la situazione che stiamo vivendo. Dovrà essere un Napoli maturo nelle partite che contano, perché quella di Torino è una gara importante. E non credo che possiamo dare troppe colpe alla squadra per le sconfitte viste nelle ultime partite. Le assenze sono state un fattore per Spalletti. A Torino dovrà scendere in campo il Napoli visto a Milano. La Juventus? Una stagione di sicuro particolare, di ricostruzione dopo l’addio a Cristiano Ronaldo. La squadra ha dovuto ritrovarsi”.