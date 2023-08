Ancelotti: “A Napoli mancò la fiducia, ma non mi dispiace”

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, dove ha commentato la sua esperienza al Napoli e l’avventura di Luciano Spalletti in nazionale:

Sulla sua esperienza a Napoli:

“Il campionato è seguito con grande interesse in Spagna, più della Premier League. Non so chi vincerà, ma Napoli, Inter, Juve e Milan partono in prima fila. Senza le coppe la Juventus sarà molto pericolosa. Il Napoli ha fatto un cambio generazionale forte, riuscendo a comprare dei giocatori importanti, soprattutto uno degli attaccanti più forti in Europa, che è Osimhen. E questo cambio radicale gli ha permesso di vincere. Osimhen? È uno degli attaccanti più forti in Europa, ma non ci abbiamo mai pensato. Con l’arrivo di Bellingham abbiamo pensato di sopperire in altro modo all’addio di Benzema. La mia esperienza a Napoli? È successo quello che succede quando non crei un rapporto di fiducia tra le componenti. E quindi tra allenatore, squadra e società. Quando questo non si crea. Se mi dispiace? No, sono cose che succedono”.

Su Spalletti:

“Spalletti scelta giusta per la Nazionale? Sì, perché Spalletti ha l’esperienza e le conoscenze per lottare per la qualificazione agli Europei e ai Mondiali. I problemi con De Laurentiis? Se lui si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può firmare questo tipo di contratto. Luciano ha un grande obiettivo, che è tirare su l’Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Ovviamente per l’Italia non è così semplice perché nell’ultimo periodo c’è stata una mancanza di qualità, di calciatori di livello, ma ora credo che stiano venendo fuori calciatori interessanti”.