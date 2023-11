Ancelotti a Prime: “Mio figlio Davide può fare un’ottima carriera”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match con il Napoli:

“Davide è un allenatore equilibrato, serio. Ha iniziato come preparatore atletico al PSG, poi con noi al Real Madrid. E’ cresciuto, intendendo qual è il lavoro di uno staff. E’ dentro lo staff da dieci anni. Gran parte del lavoro in allenamento lo fa lui. Come carattere mi somiglia molto. Ha competenze e capacità per fare un’ottima carriera, per vivere in questo mondo e gestire tutti i momenti, facili e difficili. Ha conoscenze e carattere“.

Farebbe il vice di suo figlio? “Lo farei, non avrei nessun problema. Come lui dà una mano a me oggi io potrei dare una mano a lui domani. Se mi chiedi di farlo potrei anche farlo“.