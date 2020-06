Ancelotti: “Dissi a Koulibaly che eravamo tutti dalla sua parte, episodi del genere inaccettabili nel 2020”

Carlo Ancelotti, intervistato dal Guardian, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli episodi di razzismo subiti da Koulibaly, quando siedeva sulla panchina del Napoli:

“Dissi a Koulibaly che eravamo tutti dalla sua parte e che avremmo combattuto con lui perché non era giusto avere quei problemi. Gli promisi che avremmo cercato di cambiare le cose. Kalidou ha un carattere forte, ma era arrabbiato e triste. Non era una novità per lui, il che lo induceva ad essere ancor più giù di morale. Ora siamo al 2020, episodi razzisti non ne possono più accadere”.

“Chiedemmo per tre volte di sospendere la partita. Ne parlammo con il quarto uomo, ma non fummo ascoltati. All’epoca il protocollo non era chiaro come adesso. Ma poi la stampa ha spinto su questo tema e le cose sono cambiati. Non è successo mai più, Koulibaly non ha ricevuto quell’abuso. Se sfidi le persone e le induci a pensare, le cose possono cambiare.”