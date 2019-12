Ancelotti dopo la vittoria: “Felice del risultato e della prestazione”

Seconda vittoria consecutiva per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex allenatore del Napoli, nella gara odierna ha supearto il Newcastle 2-1. Il mister, ai microfoni di Sky Sport UK, ha così commentato il successo: “Mi è piaciuto molto il risultato e la prestazione. Ai giocatori piace lavorare sodo. Alcune parti della partita sono state molto buone, ma dobbiamo mostrare più continuità e non perdere il controllo, come abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Calvert-Lewin? E’ un ottimo attaccante ma è giovane e deve migliorare. È un ragazzo umile. Penso che sarà al vertice in Inghilterra e in Europa. Ha tutta la qualità per essere il miglior attaccante“.

