Ancelotti: “Mi auguro che una piazza come Napoli riesca a vincere lo scudetto”

Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni a “I re del calcio”:

“Un consiglio a Spalletti su come “non perdere” lo Scudetto? Mi auguro che una piazza come Napoli riesca finalmente a vincere lo Scudetto. Il vantaggio è importante, ma il campionato è ancora lungo. L’esperienza di Napoli è stata positiva perché volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda. Le cose sono andate bene dal mio punto di vista, così come con l’Everton dove ho allenato una squadra non di alto rango, ma ci siamo presi belle soddisfazioni come il derby di Liverpool vinto. La chiamata del Real Madrid? E’ stata una sorpresa inaspettata”.