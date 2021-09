Ancelotti punge il Napoli: “Quando manca sintonia fra società e allenatore giusto separarsi”

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione, quelle di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, vincente contro il Valencia ieri sera in rimonta, ha parlato ai microfoni di Radio RAI tornando sulla sua esperienza napoletana. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Al Napoli sono stati due anni professionali splendidi, ma so come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi. Il Napoli per me quest’anno è competitivo, non so se può vincere, ma può competerSpalletti e De Laurentiis? Sono persone oneste. Io sono andato d’accordo con De Laurentiis, ho avuto l’opportunità di conoscere una piazza come Napoli e di questo sono contento”.