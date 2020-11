Ancelotti su Gattuso: “Ha carattere, mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro”

Carlo Ancelotti rilascia alcune dichiarazioni a Tiki Taka – La Repubblica del pallone. Il tecnico dell’Everton parla di diversi calciatori e allenatori della Serie A. Per Gattuso dedica parole di stima e di fiducia. Vuole elargire un consiglio a Pirlo, in questo delicato momento per la panchina bianconera. Su CR7…

“Gattuso? Ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo”

L’ex allenatore del Napoli prosegue: “Pirlo non ha bisogno di consigli, ma gliene voglio dare uno: se deve affondare che affondi con le proprie idee e non con quelle degli altri. Cristiano Ronaldo? Non è mai successo che gli dicessi di non giocare perché è un giocatore che è più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo”.

Infine: “Juventus e Napoli sono esperienze complesse anche da raccontare? Sono tutte esperienze dolorose che passano però nel giro di un attimo. Bisogna guardare avanti. Alla fine di tutto saranno sicuramente di più i ricordi belli di quelli negativi. Il calcio è una mia grande passione ma tale rimane. Ci sono cose più importanti nella vita, soprattutto in questo periodo”.