Ancelotti torna sul clamoroso ko con lo Sheriff: “Meglio essere criticato al Real che altrove”

Alla vigilia della trasferta contro l’Espanyol, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato della sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League: “La valutazione della partita è stata chiara e la squadra è stata d’accordo con me. Dovevamo essere più bravi in ​​attacco. Fisicamente mi colpisce, perché non dormo pensando a quello che è successo, ma non mentalmente. Le critiche? Possono essere giuste o ingiuste, ma devi accettarlo. E valutarle. Puoi dire che le critiche sono stronzate, ma a volte sono giuste. È normale. La mia posizione è fantastica e sono fortunato ad esserci, meglio essere criticati al Real Madrid che… non lo so. Perché si criticano tutti gli allenatori, anche quelli della Terza Divisione”

Fonte: TMW