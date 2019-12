Ancelotti: “Voglio riportare l’Everton in Europa”

Un’avventura col Napoli terminata in modo turbolento, una nuova in Inghilterra, dove torna otto anni dopo l’ultima volta. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton e ai microfoni della tv ufficiale del club ha rilasciato la sue prime dichiarazioni.

“Sono emozionato di essere qui, in uno dei più grandi club d’Inghilterra. Squadra e società mi piacciono, qui c’è molta ambizione e una grande storia, la rosa è buona. Sono qui per migliorare la squadra e aggiungere qualità, proverò a fare del mio meglio. Il nostro obiettivo è essere competitivi in Premier League, di essere a ridosso dei vertici della classifica, e di esserlo anche in Europa. Non accadrà subito ma dobbiamo lavorarci. Ambire per noi significa provare a vincere ed essere competitivi, l’obiettivo è qualificarci per una competizione europea”.