Anche Federsupporter a sostegno del Napoli: “Nessun protocollo può limitare l’Asl”

Anche Federsupporter, l’associazione a difesa dei diritti dei tifosi, interviene sul caso di Juventus-Napoli. “Ciò che emerge da questa vicenda dell’assurdo – si legge in una nota stampa diffusa a firma del presidente Alfredo Parisi – che vede contrapposte Istituzioni sportive e statali, è la posizione della FIGC in un preteso arroccamento del rispetto formale di un protocollo tempisticamente superato.

Del resto, le responsabilità delle Autorità locali sanitarie, in termini di tutela della salute individuale e collettiva, non possono non prevalere su una disposizione quadro intervenuta tra un Organo privato (FIGC) ed un Organo consulenziale (CTS).

Nessun accordo che regolamenti una sfera privata può limitare l’azione dell’Autorità sanitaria competente in tema di prevenzione, sicurezza e difesa della salute.

Su questa linea, credo sia significativa l’intervista dell’Avv. Francesco Barra Caracciolo, riportata su “Il Mattino” del 5 ottobre, in cui, tra l’altro, si ribadisce come i provvedimenti della ASL siano “norme cogenti che pongono divieti, sanzionati penalmente e sul piano amministrativo”

La speranza è che questa vicenda, di per sé non edificante, sia sportivamente sia politicamente, possa servire a predisporre un quadro di riferimento coerente dal punto di vista regolamentare con l’ordinamento statale, non lasciando ad una sopravalutata autonomia dell’ordinamento sportivo l’interpretazione delle leggi”.