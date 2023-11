Anguissa a SKY: “Adesso si vede una squadra che gioca insieme”

Andrè Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: “Nel finale sono mancate le forze, sappiamo che non dobbiamo fare questo tipo di errori contro una squadra come il Real Madrid. Questo è il calcio, ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo contenti perché abbiamo comunque dato tutto, ma abbiamo pagato il fatto di non aver concretizzato tutte le occasioni avute. Siamo venuti a Madrid per provare a vincere, non lo abbiamo fatto ma adesso dobbiamo concentrarci per battere il Braga e pensare anche alle nostre prossime partite in campionato. Col Braga non ci sono altre possibilità, dobbiamo solo pensare a vincere. Adesso c’è una squadra che gioca insieme, per la squadra, ora si vede che giochiamo l’uno per tutti e tutti per uno, c’è un allenatore che sta dando tutto per noi e ci sta facendo capire l’importanza della squadra”.