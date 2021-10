Ansa – Spalletti ha denunciato il furto della sua auto prima dell’allenamento

Auto rubata per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. L’allenatore, come riporta l’Ansa, aveva parcheggiato la Panda che sta usando a Napoli in corso Vittorio Emanuele all’esterno dell’hotel Britannique, dove sta attualmente abitando, ma stamattina quando è uscito non l’ha più ritrovata. Spalletti è andato quindi a denunciare il furto prima di andare a Castel Volturno per l’allenamento. Esperienza sgradevole per Spaletti che è il secondo del gruppo azzurro a subire il furto: nei giorni scorsi, infatti, anche alla moglie di Diego Demme, era stata rubata la sua 500 Abarth nella zona del Parco Virgliano a Posillipo. (ANSA).