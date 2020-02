VIDEO – Ansu Fati, doppietta record: è la più giovane del millennio in Liga

Per Ansu Fati invece ennesima dimostrazione di forza: due reti entrambe su assist di Messi, capace soprattutto in occasione del primo gol di servire un pallone di altissima qualità per mettere in porta il nuovo ragazzo prodigio del calcio spagnolo. Ansu Fati, complice anche il cambio di ruolo di Griezmann per via dell’infortunio di Suarez, è sempre più utilizzato e l’impressione è che questo record potrebbe non essere l’ultimo della splendida stagione d’esordio.