Antonio Corrado: “Non è possibile lasciare andare via Ospina a parametro zero”

Durante la trasmissione Fuorigioco, sulla emittente Televomero, Antonio Corrado ha parlato del mercato del Napoli, in particolare della situazione di Ospina e sull’acquisto di Kvaratskhelia:

“Non è possibile lasciare andare via a parametro zero un calciatore così importante per puntare tutto su Alex Meret così come sembra voler fare il Napoli”.

“Kvaratskhelia e Olivera? Non c’è nulla da dire se questi saranno davvero i prossimi acquisti degli azzurri”.

Si è poi aggiunto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport:

“Il fatto che il Napoli sia arrivato prima dimostra che non c’erano questi squadroni sui due calciatori. Dico questo pur stimando Giuntoli e non volendo sminuire il suo lavoro”.