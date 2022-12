Lionel Messi, attaccante dell’Argentina, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione:

“È pazzesco che sia andata così. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo il presentimento che sarebbe andata così. Ora c’è da godersela. Si è fatta desiderare, ma alla fine è arrivata. Guardate cos’è questa coppa, è bellissima. Abbiamo sofferto molto, ma ce l’abbiamo fatta. Non vediamo l’ora di essere in Argentina per vedere quanta festa ci sarà“.