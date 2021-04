Aronica: “Lamela mi impressionò alla Roma, potrebbe fare la differenza al Napoli”

l’ex azzurro Salvatore Aronica a Radio Crc:

“Lamela mi impressionò già quando era alla Roma, adesso ha il giusto bagaglio di esperienza per imporsi a Napoli. Finora Manolas non è riuscito a sostituire al meglio Albiol”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica. “Ho affrontato Lamela diverse volte da avversario quando era alla Roma – ha detto Aronica a Radio Crc – allora era giovanissimo e non riuscì a dare il contributo che speravano i giallorossi. Adesso arriverebbe dalla Premier, un campionato superiore all’attuale Serie A e sono convinto che nel caso il Napoli lo acquistasse, l’argentino potrebbe fare la differenza”. Non l’ha fatta, almeno per il momento, Manolas. “Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti – ha detto Aronica a Radio Crc – ci si aspettava molto da lui. Fu acquistato per sostituire Albiol, un difensore con caratteristiche diverse, ma nel complesso superiore al greco. Purtroppo Manolas non è riuscito a non farlo rimpiangere”. Missione che adesso spetta a Meret nei confronti di Ospina, ai box per infortunio. “Gattuso preferisce Ospina per una migliore qualità di palleggio – ha detto Aronica – invece io schiererei sempre Meret. Adesso l’ex portiere della Spal avrà più spazio per confermare le sue qualità”. Infine un giudizio sull’ipotesi del ritorno in azzurro dei fratelli Cannavaro. “Me lo auguro – ha detto Aronica – io sono un loro grande amico. Con Fabio e Paolo, attualmente in Cina, il Napoli acquisterebbe blasone e competenza. Speriamo che le voci sul loro ritorno possano concretizzarsi”.