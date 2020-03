Arsenal, Arteta positivo al Coronavirus: “Tornerò al lavoro quando me lo permetteranno”

Arteta positivo al Coronavirus. Il tecnico dei Gunners, come riportato sul sito ufficiale del club, positivo al tampone effettuato in serata.

COMUNICATO – L’Arsenal ha rilasciato il comunicato sul sito ufficiale ” Il nostro centro di formazione Colney di Londra è stato chiuso dopo che il capo allenatore Mikel Arteta ha ricevuto un risultato positivo COVID-19 questa sera. Il personale dell’Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel ora si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo”

LAVORO – Chi non ha avuto contatti tornerà invece al lavoro. ” Ci aspettiamo che coloro che non hanno avuto stretti contatti con Mikel tornino al lavoro nei prossimi giorni. I nostri centri di formazione saranno disinfettati e le altre sedi dei nostri club funzioneranno normalmente”. L’amministratore delegato Vinai Venkatesham ha dichiarato: “La salute della nostra gente e del pubblico è la nostra priorità. I nostri pensieri sono per Mikel che è deluso ma di buonumore. Stiamo dialogando attivamente con tutte le persone interessate per gestire questa situazione in modo appropriato e non vediamo l’ora di tornare all’allenamento e giocare non appena i medici lo consentiranno”

REAZIONI – Il capo del calcio Raul Sanllehi ha aggiunto: “Mikel e l’intera squadra della prima squadra, i giocatori e lo staff, saranno pienamente supportati. Ovviamente il pieno recupero di Mikel è la priorità ora per tutti noi. È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri nelle date attualmente programmate. Aggiorneremo i tifosi che hanno i biglietti per le prossime partite. Ora stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Mikel. Faremo sapere loro cosa è successo e dovrebbero seguire la guida del SSN che probabilmente raccomanderà l’autoisolamento”. Anche le parole di Arteta sono riportate: “Questo è davvero deludente, ma ho fatto il test dopo essermi sentito male. Sarò al lavoro non appena mi sarà permesso. “