Arsenal, sono tre i giocatori che hanno rifiutato il taglio dello stipendio

Sono tre i giocatori dell’Arsenal che hanno rifiutato il taglio dello stipendio del 12,5%. Uno di essi, nonché l’unico noto finora, è il più pagato della rosa: Mesut Ozil con le sue 350mila sterline alla settimana. Il tedesco vuole prima vederci chiaro relativamente all’impatto del coronavirus sulle finanze del club. L’agente del giocatore, Erkut Sogut, interpellato dal Daily Mirror ha rifiutato di commentare. Tuttavia all’inizio del mese questa era la sua idea: “Non raccomanderei di accettare un taglio oggi perché non so se domani il campionato riprenderà e se i club avranno i soldi dalle televisioni. Il reale impatto finanziario sui club si vedrà tra tre o sei mesi, non oggi. Differire i pagamenti è un’opzione ma non concordare un taglio oggi quando i club potrebbero ancora ottenere lo stesso profitto dell’anno scorso. Quando i politici dicono ai giocatori di fare la loro parte è solo un modo per distrarre le persone perché non sanno nemmeno proteggere il personale del Sistema Sanitario Nazionale. Facile puntare a questi ‘avidi’ calciatori di Premier League, senza sapere che molti di essi fanno beneficienza”.