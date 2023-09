Artur Jorge in conferenza stampa: “Il pareggio sarebbe stao più giusto

Artur Jorge, allenatore del Braga, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli: “Napoli? Il pareggio sarebbe stato piu’ giusto. I dettagli sono importanti in Champions. Ci sono stati momenti che andavano gestiti meglio. Abbiamo perso con un autogol. Volevamo fare di piu’ e meglio. Non volevamo perdere, anche se abbiamo perso con dignità. Il Napoli è forte. Hanno grandi qualita’ individuali e collettive. Se hanno brillato poco e’ stato anche per merito nostro. Zalazar? Ho fatto i cambi che ho ritenuto opportuno fare. Dispiace perche’ volevamo ottenere un risultato diverso all’esordio in casa in Champions League. Proveremo a reagire nelle prossime gare”.