AS – Il Benfica ha necessità di vendere: Napoli e Lazio si fiondano su Grimaldo

Dopo lo scandalo corruzione che ha portato all’arresto dell’ex presidente del Benfica Luis Felipe Vieira, il club lusitano ha grande necessità di vendere per poter far cassa e recuperare le folli spese della scorsa gestione. Come riporta AS, tra i nomi più in evidenza c’è quello del laterale Alex Grimaldo, che piaceva a Barcellona e Atletico Madrid, che però non possono iscriversi alla corsa per portarlo in Spagna.

Il quotidiano spagnolo riporta che su Grimaldo sarebbero piombate due italiane, la Lazio e il Napoli, alla caccia di rinforzi sulla fascia. Il Benfica chiede 20 milioni per il 25enne, dopo aver già ceduto Nuno Tavares all’Arsenal.