AS – Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz: ecco la strategia di Perez

“Fabian Ruiz è stato trattato già la scorsa estate, il calciatore è molto orgoglioso che l’interesse non sia scemato, ed il Real Madrid tornerà alla carica nella prossima finestra di mercato. Il presidente del Napoli De Laurentiis, tuttavia, non applicherà alcuno sconto per via della crisi da Coronavirus: per meno di 100 milioni, lo spagnolo non si muove dalla Campania“. È quanto scrive As, quotidiano fortemente legato alle vicende del club della capitale iberica, aggiungendo che, il contratto in scadenza nel 2023, metterebbe gli azzurri in una posizione di forza. L’ex Betis, considerato intoccabile anche dal tecnico Gennaro Gattuso, dal canto suo cullerebbe il sogno di vestire la camiseta blanca e, pertanto, non avrebbe alcuna intenzione di prolungare, se non in presenza di una clausola rescissoria “a cifre ragionevoli”, che gli possa garantire quindi, in un futuro più o meno lontano, il trasferimento alla corte di Zidane.

fonte: corrieredellosport.it