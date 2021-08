AS – Insigne come Donnarumma: l’Atletico preme per averlo a zero l’anno prossimo

AS racconta di un forte interesse dalla Spagna per Lorenzo Insigne, uno dei calciatori in scadenza nel giugno prossimo più appettibili dell’intera Europa. L’Atletico Madrid ha infatti fatto sapere al numero 24 del Napoli che in caso di mancato prolungamento ci sarà un’importante offerta dei ‘Colchoneros’ sul tavolo.

COME DONNARUMMA – Un nuovo possibile “caso Donnarumma” che rischia di agitate tutta la stagione del Napoli, come accaduto con il Milan prima della scelta di rinunciare a ogni trattativa per il rinnovo. Ad oggi non c’è accordo per il rinnovo di contratto, così il capitano potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima stagione, potendosi accordare già dal prossimo gennaio.