AS – Milik nel mirino dell’Atletico Madrid, potrebbe andare via a gennaio

Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sul futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli finito ai margini della squadra.

Il polacco ha un contratto in scadenza alla fine di giugno 2021, ma il club azzurro sta cercando di trovargli una sistemazione già a gennaio, per evitare di perderlo a parametro zero e realizzare, comunque, una plusvalenza. Secondo il quotidiano spagnolo AS, l’Atletico Madrid, che già aveva sondato l’attaccante la scorsa estate, sarebbe pronto a tornare alla carica: le non perfette condizioni fisiche di Diego Costa e Suarez hanno spinto i Colchoneros a cercare una nuova punta e Milik rappresenta il primo obiettivo per la finestra di gennaio.