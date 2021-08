AS – Napoli, contatti con il Villareal per Pervis Estupiñán. I dettagli

Una delle priorità assolute del Napoli, come riporta il quotidiano spagnolo ‘AS’, in questo mercato è quella di ingaggiare un terzino sinistro. Con l’addio di Hysaj, che ha saputo adattarsi in quel ruolo, e l’ennesimo infortunio di Ghoulam, in quel settore del campo c’è solo Mario Rui. Gli azzurri stanno cercando Emerson Palmieri, ma negli ultimi giorni hanno trovato un’alternativa più abbordabile che piace molto anche a Luciano Spalletti: Pervis Estupiñán. L’ecuadoriano, scelto tra i migliori undici dell’ultima Copa América. Il Villarreal ha in quella posizione con Alfonso Pedraza (altro giocatore che i partenopei stanno monitorando) e Alberto Moreno, e deve liberarsi di uno dei tre per la prossima stagione. La squadra azzurra ha chiesto un prestito secco, ma si discute su una possibile opzione di acquisto e anche sull’importo che il Napoli dovrebbe pagare per il prestito (tra 1 e 2 milioni di euro). L’interesse è concreto e i contatti procedono, anche se con il club di De Laurentiis non sono da escludere eventuali sorprese: Mandava (Lille) e Tsimikas (Liverpool) sono altri profili in lista per quel ruolo.