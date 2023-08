AS – Non c’è ancora l’accordo tra il Napoli e Gabri Veiga

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga:

“Il centrocampista attende dallo scorso fine settimana la chiamata per trasferirsi, ma Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti del calciatore stanno ancora negoziando in questo momento i dettagli dell’operazione e non hanno ancora raggiunto un’intesa. Il Celta, dal canto suo, aveva già raggiunto un accordo con i napoletani per 30 milioni di euro più circa altri cinque variabili a seconda del rendimento del giocatore.

La volontà del Celta era quella di lasciare la questione definitivamente chiusa entro mercoledì, giorno del centenario, ma ora è tutto nelle mani del Napoli. Le parti stanno cercando di accelerare per trovare al più presto una soluzione e, ovviamente, ogni giorno che passa la fretta e la tensione aumentano. Il Celta ha bisogno di chiudere in fretta l’uscita di Veiga per poter investire sul mercato quanto pagherà il Napoli, che rappresenterebbe la cessione più importante della storia del club. La trattativa continua”.