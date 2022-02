AS – Xavi ha detto alla squadra di essere soddisfatto della prestazione

Secondo quanto riportato da AS, il pareggio tra Barcellona e Napoli non ha del tutto demoralizzato i blaugrana. Alcuni giocatori erano usciti dal campo visibilmente contrariati (specie Ferran Torres e Dembelè) ma Xavi, negli spogliatoi ha voluto rasserenarli evidenziando che, per il tecnico, il match contro il Napoli è stato ben disputato dai suoi giocatori: “Xavi ha approfittato della sua presenza negli spogliatoi per fare una breve arringa ai suoi giocatori. L’allenatore, vedendo che più di un giocatore è stato molto colpito dal non esser riuscito ad ottenere la vittoria, in particolare Ferran Torres , che ha lasciato il campo avvilito e sconsolato, dopo aver perso occasioni molto evidenti, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio positivo al rosa: “Siamo nella linea che volevamo, giocando ogni giorno meglio. Sii molto chiaro che giocando in questo modo, vinceremo il 90% delle volte. Questa partita è stata per un minimo di 3-1”.