Ascierto: “Covid, ecco il periodo in cui ci sarà il vaccino. Juve-Napoli? Tavolino grande attaccante”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori Pascale di Napoli: “Ronaldo è un campione, serve a tirarti fuori dai momenti complicati. Con lo Spezia abbiamo sofferto, ma a differenza dell’anno scorso, c’è Alvaro Morata che sta facendo vedere qualcosina in più. La concorrenza in Serie A sta aumentando, anche se alcune big come il Napoli sono scivolate”.

“Pronto un vaccino per il Covid-19? Pronto adesso, no. Ma sono in corso undici studi sulla fase finale del vaccino e sicuramente l’anno prossimo, una cura ci sarà. Non l’abbiamo ancora, ma sulla prossima primavera-estate, ripeto, ci scommetto abbastanza facilmente. Col vaccino, ovviamente, speriamo di risolvere definitivamente la questione Covid, ma ci sono ancora tante domande a cui rispondere. Se poi il vaccino darà immunità permanente o anche solo relativa, sarebbe già qualcosa di importante”.

“Il tampone rapido? Quello più affidabile resta il tampone naso-faringeo. Tutto il resto, serve per velocizzare il referto e semplificare la procedura. Anche i sierologici, occorrevano per fare una prima scrematura, e lo stesso dicasi per i tamponi rapidi. Rispetto al nulla, conviene farlo, ma con questa metodologia i casi di falsi negativi possono essere più frequenti”.

“Juventus-Napoli? Abbiamo scoperto un grande attaccante come tavolino. Scherzi a parte l’ASL di Napoli ha fatto quello che doveva fare”.