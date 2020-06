Ascierto: “Stasera vince la Juve con gol di Ronaldo: lui è decisivo come Maradona”

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, il Professor Paolo Ascierto ha parlato ovviamente anche della finale di Coppa Italia tra il Napoli e la sua squadra del cuore, la Juventus. Ascierto ha pronosticato una vittoria dei bianconeri, avanzando anche un paragone che potrebbe risultare difficile da digerire.

Ecco le parole di Ascierto: “Napoli-Juventus? Vedrò la partita insieme a Gigi e Ross, quando Ronaldo era al Real Madrid e segnò contro la Juventus crearono una chat solo per mortificarmi. Stasera vincerà la Juventus con gol proprio di Ronaldo. Ma se così non dovesse andare me ne farò una ragione. Lui comunque può decidere le partite in qualsiasi momento, proprio come faceva Maradona al Napoli. Per me sono uguali. Diego è genio e sregolatezza, arte applicata al calcio. Ronaldo invece rappresenta l’impegno assoluto al servizio della tecnica e del talento. Entrambi sono decisivi come nessuno lo è mai stato”.