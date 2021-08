Ascoli, il ds Lupo: “Vedremo se potremo concretizzare qualcosa col Napoli, conosco Giuntoli da una vita”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo dell’Ascoli Fabio Lupo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli è una squadra che ha già una sua identità e questo non è scontato, considerando che da poco sono rientrati tutti. Ho visto una squadra che palleggia già bene, ha già ottime rotazioni sugli esterni, spinge tanto. Mi sembra che Spalletti abbia già dato la sua impronta alla squadra. Mercato? Io e Giuntoli abbiamo un ottimo rapporto da una vita. Il Napoli ha giocatori interessanti, che in questo momento non sono ancora pronti per gli azzurri. Siamo in una fase di valutazione, vedremo se nelle prossime settimane si potrà concretizzare qualcosa”.