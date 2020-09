Ass. Borriello: “Riapertura stadi? Ora siamo in una situazione di difficoltà”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il protocollo è strettissimo ed è molto rigido. Tutti quelli presenti allo stadio nel momento della partita, anche impiegati comunali che stanno lì per lavorare, rientrano all’interno del protocollo. Non ho alcuna preoccupazione, però purtroppo a Genoa qualcosa è stato sbagliato, e sarebbe necessario indagare. Spero che non ci sia nessuna ricaduta sui nostri giocatori, né su tutti quelli che erano presenti allo stadio domenica. Bisogna fare molta attenzione. Riapertura degli stadi? Ora siamo in una situazione di difficoltà. Ieri 295 contagiati in Campania. C’è una difficoltà oggettiva. I dati statistici che vengono comunicati al Presidente De Luca, lo stanno allarmando. Di conseguenza sta prendendo una serie di provvedimenti. Ieri la Campania era la prima Regione in Italia per contagi. Abbiamo bisogno di un CTS all’avanguardia che deve impartire direttive serie sulla vita sociale. Rispettando le regole possiamo riportare l’indice di contagio al di sotto di 1. Possiamo farcela. Le scuole sono iniziate da poco. C’è un ulteriore banco di prova da superare. Immagini partita sul maxi schermo del San Paolo? Questa è un’opzione che spetta agli organizzatori dell’evento. Non se ne occupa il Comune, ma se ne occupa il Napoli. L’impianto è perfettamente funzionante e le immagini possono essere mandate in diretta”.