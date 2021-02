Ass.Borriello sicuro: “La statua di Maradona si farà, idea anche per il piazzale”

L’assessore allo sport Ciro Borriello, ha parlato della situazione dello stadio Maradona e della famosa statua del Pibe de Oro che dovrebbe essere sistemata nell’aria circostante all’impianto di Fuorigrotta. Ecco le dichiarazioni fatte a Nano TV: “I magistrati hanno agito a tutela della pubblica amministrazione. È stata sollevata una questione d’opportunità perché in commissione c’erano probabilmente persone che non avevano i requisiti per essere inseriti. Soggetti che potrebbero essere riconducibili ad altri episodi, ma non c’è certezza. La statua per Maradona si farà, c’è l’idea di cambiare anche il nome del piazzale”.